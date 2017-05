Appel à casting pour La Trêve 2

Pas besoin d'être comédien ou d'avoir déjà fait du cinéma ! Il suffit d'être curieux et motivé pour vous prendre au jeu de la figuration.

Hélicotronc, le producteur de la série, recherche surtout des hommes pour se glisser dans la peau de policiers, d'artistes, de villageois et de nombreux autres profils.

Le tournage de la saison 2 de La Trêve aura lieu à Lessines, Bruxelles et Marche-en-Famenne entre mi-juin et mi-octobre 2017.

La série développée grâce au fonds Fédération Wallonie-Bruxelles - RTBF sera bien sûr diffusée sur La Une.

Si vous êtes intéressé et souhaitez participer à l'aventure d'un tournage de série, envoyez vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse et Numéro de GSM) et 2 photos récentes à l'adresse suivante : figuration.latreve2@gmail.com

Vous croiserez sur le tournage les comédiens de la saison 1 !