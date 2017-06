Angelina Jolie a fêté ses 42 ans !

Basé sur le roman homonyme de Michael Pye, Destins violés retrace l'histoire d'Illeana Scott, profiler du FBI, qui sonde les esprits meurtriers. Sa méthode, basée sur l'instinct, lui permet de retrouver et de capturer les criminels recherchés les plus dangereux. Le personnage d'Illeana Scott ne figurait pas dans l'ouvrage d'origine, et fut conçu et développé par le scénariste John Bokenkamp.

A noter qu'avant que D.J. Caruso et Angelina Jolie ne soient à l'affiche, les rôles avaient été proposés à Jennifer Lopez et Tony Scott.