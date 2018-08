Anaïs Demoustier aux côtés de Benoit Poelvoorde, Grégoire Ludig et Orelsan dans "Au Poste!" - CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Récemment sorti en salles, "Au Poste" réunit Benoit Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize et Anaïs Demoustier.

Fugain (Grégoire Ludig) retrouve un homme gisant dans son sang et le commissaire Buron est chargé d'enquêter sur cette affaire. Il fait de Fugain son principal suspect, l'interrogatoire durera toute la nuit.

Un pitch simple, une bande-annonce pleine d'humour, mais surtout un film salué par la presse comme "rappelant à l'ordre le cinéma français" (Rolling Stone) ou encore "un des meilleurs films de Quentin Dupieux" (L'Express).

Si Benoit Poelvoorde et Grégoire Ludig ne connaissaient pas Dupieux, la lecture du scénario les a directement séduits. Pour Anaïs Demoustier, le réalisateur envisageait un personnage très réaliste, à l'image de ses précédents. Selon Allociné, une seule discussion avec elle a suffit pour le faire changer d'avis, son personnage se rapprocherait plus de Zezette (Marie-Anne Chazel) dans "Père Noël est une ordure": "en imaginant quelque chose d’un peu inconséquent : elle ouvre la porte, elle dit une connerie et elle ferme la porte".

Ne manquez pas "Au Poste!" de Quentin Dupieux actuellement dans les salles.