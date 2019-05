"American Sniper" : L'histoire du meilleur tireur d'élite

En 2013, Chris Kyle fut assassiné par un soldat américain souffrant de troubles psychologiques. L'épouse du défunt, Taya, assura que la mémoire de son mari avait été honorée au travers de ce long-métrage.

Voici les quelques mots qu'elle prononça pour "American Sniper" :

Je rends hommage à Jason pour avoir passé tant de temps à creuser et découvrir toutes les facettes de Chris et à Clint et Bradley, ainsi qu’à tous ceux qui se sont investis dans ce film. C’est un plus pour moi de savoir que le public aura un aperçu de l’homme que j’ai aimé, et aimerai toujours, et d’avoir immortalisé ces instants dans un film