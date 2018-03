Amelle Chahbi et Fabrice Eboué : entre eux, tout avait si mal commencé...

Ce vendredi 16 mars à 20h40, La Deux vous propose le film "Amour sur place ou à emporter" avec la belle Amelle Chahbi. Une histoire d'amour qui s'apparente un peu à celle que la comédienne vit depuis plus de 10 ans avec l'humoriste Fabrice Eboué !

Eboué/Chahbi, comment ils sont passés du mépris à l'amour ?

Depuis 2007, l'humoriste Amelle Chahbi issue du Jamel Comedy Club file le parfait amour avec le tout aussi drôle Fabrice Eboué !

Pourtant rien ne les prédestinait à être ensemble comme elle l'expliquait au magasine Gala: " "Au sein du collectif Barres de rires, on ne se kiffait pas trop. Je le trouvais distant et lui m'appelait 'la Beurette de Paname'. Il est issu d'une famille bourgeoise de banlieue, moi d'une famille modeste de Paris. Il me trouvait insupportable. On se comportait l'un avec l'autre comme dans un documentaire animalier. Puis on s'est trouvés autour du rire et depuis, on ne s'est plus quittés"