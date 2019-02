Ambroise Michel (Plus Belle la vie) enquête sur "La malédiction du volcan"

Ambroise Michel et Catherine Jacob n'avaient auparavant jamais travaillé ensemble. Ce fût donc une grande première et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont entendus à merveille ! Lorsqu'on leur demande si tout se passe bien sur le tournage entre-eux, voici la réponse qui en résulte :

- Ambroise Michel : "On se tape dessus !" (rires)

- Catherine Jacob : "Ça ne se passe pas mal." (rires)

- Ambroise Michel : "Plus sérieusement, on a réussi à créer un bon duo."

- Catherine Jacob : "Depuis le tournage, on apprend à se connaître tous les jours."

- Ambroise Michel : "Je pense qu’à la fin du tournage, on pourra se marier !" (rires)

- Catherine Jacob : "Oh, ça… ce n’est pas si sûr" (rires).

Mais que nous réserve donc cette enquête dans ces lieux idylliques ?