Amaury de Crayencour de "Parents mode d'emploi" en route vers de nouveaux horizons !

Un triangle amoureux dans un paysage de rêve, le tout porté par un casting de choix, le téléfilm réunit déjà tous les ingrédients nécessaires pour passer une bonne soirée de détente.

Après les temples indiens de Jaipur avec Lucie Lucas et Rayane Bensetti et les paysages enneigés de Suède à Noël, qui réunissait Julie de Bona et Tomer Sisley, voici Bora Bora !

Dans ce décor idyllique le quatuor Laetitia Milot, Philippe Bas, Amaury de Crayencour et Tiphaine Daviot vous embarque sur les plages de sable fin pour des rebondissements à la pelle.

Une chose est sûre, le jeune papa a passé un séjour de rêve sur le tournage, la preuve sur son compte Instagram... "Coup de foudre à Bora Bora" est à savourer le dimanche 4 mars à 20h55 sur La Une.