Alexandre : le suicide capillaire de Colin Farrell (et le reste...)

Colin Farrell est le symbole du Bad boy sexy par excellence, aucun doute là-dessus ! Mais pour les besoins du film "Alexandre", il a dit adieu à son côté rebelle afin de devenir... blond platine ! Ajoutez à cela le port de jolies petites jupes-tuniques à volants. Elles contribueront à achever de tuer le mythe !

Évidemment, lorsqu'on interprète Alexandre Le Grand à la célèbre coiffure or, les besoins historiques priment sur le bon goût. Il n'empêche, on ne verra plus jamais Colin de la même façon.