Alexandra Lamy a "L'Embarras Du Choix" entre Arnaud Ducret et Jamie Bamber

Alexandra Lamy est parfaitement convaincante dans son rôle d'éternelle indécise et apporte de l'émotion au scénario. Ses amies, Anne Marivin et Sabrina Ouazani, sont très attachantes et ont des rôles secondaires "utiles" à l'avancement de l'intrigue. On peut également souligner la prestation de Jérôme Commandeur, humoriste de talent qui n'en manque pas une pour faire sourire !

Quant aux deux prétendants, on retrouve l'excellent Arnaud Ducret qui a été repéré par le réalisateur lors de son spectacle et qui s'est montré très crédible dans son interprétation. Jamie Bamber, quant à lui, est un acteur britannique charismatique qui avouait : "En 20 ans de carrière, je n’avais jamais bossé de cette manière, aussi intensivement…"