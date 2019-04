Alec Baldwin manipule Demi Moore dans "La Jurée"

Annie Laird se retrouve mise sous pression par un des acolytes de l'accusé qui lui assure que si Boffano est inculpé, son fils le paiera de sa vie... Elle n'a donc d'autre choix que d'agir dans ce sens même si la tâche semble impossible.

Dans le rôle de l'homme de main de Boffano, on retrouve Alec Baldwin, plus fou que jamais dans ce personnage qui sait tout d'elle et qui va la forcer, petit à petit, à protéger le dangereux mafioso...

Y a-t-il une autre issue que celle de se soumettre dans le but de sauver son fils ?