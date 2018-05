"Ainsi va la vie" : la rédemption d'un Douglas grognon

Après "Quand Harry rencontre Sally", Rob Steiner revient avec "Ainsi va la vie", une comédie charmante destinée à tous ceux qui ont envie de se divertir.

Personnage sarcastique, Oren Little est un agent immobilier qui ne mâche pas ses mots. Si pour le veuf grognon, "l'enfer, c'est les autres", l'irruption de sa petite-fille dans sa vie va le transformer et changer définitivement sa manière de percevoir les choses. A 74 ans, Michael Douglas incarne un personnage qu'il considère à mille lieues de sa personnalité, un challenge plutôt accepted and completed ! Si les personnages joués sont épatants, c'est parce que les acteurs le sont aussi: petite anecdote, dans une interview d'Euronews, Diane Keaton a révélé porter constamment ses écouteurs avant de jouer une scène. Pour elle, la musique est une source d'inspiration indispensable pour son jeu d'actrice.

"Ainsi va la vie", c'est ce vendredi 4 mai à 20h40 sur La Deux !