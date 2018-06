Abdel de PBLV dans une fiction policière !

Inattendu dans "Les mystères de la basilique"

Dans le téléfilm policier de François Guérin, Marwan est attendu dans le rôle d'un ... prêtre, au plus grand étonnement de l'acteur lui-même : "C’est pas possible, ils se sont trompés. Ce n’est pas ce personnage qu’ils voulaient me donner. [Il rit.] Non seulement ça change mais ça fait du bien. J'ai aimé l'audace des producteurs et du réalisateur de me proposer ce rôle. Non seulement, ça ne les choquait pas que je sois prêtre mais, en plus, ils étaient persuadés que ce rôle était pour moi", confie-t-il à Télé-Loisirs.

Il voulait du changement, il l'a eu !

On dirait bien que l'éventail des rôles s'est élargi ...