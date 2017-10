A quoi ressemble le (magnifique) fils de Clint Eastwood ?

Les chiens ne font pas des chats !? Oui et non ! Dans la famille Eastwood, le père et le fils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Par contre, niveau physique, le lien de famille est indéniable.

Le talent aussi ! Scott a déjà joué pour son père dans Mémoires de nos pères (2006) et Gran Torino (2008) et Invictus (2009). Celui qui s'est longtemps fait appeler Scott Reeves commence à se faire un prénom dans le milieu...