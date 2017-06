A 70 ans, Susan Sarandon reste l'une des actrices les plus sexy !

Fashion sur la Croisette

Lors du festival de Cannes 2017, la tenue de comédienne de 70 ans a tout autant attiré le regard que celles des jeunes starlettes qui l'entouraient.

Rock et chic, Susan arborait un simple chemisier blanc et une longue jupe fourreau en cuire signée Chanel a l'occasion de l'avant-première du film Nelyubov. Un look black & white qui a fait l'unanimité tant sur le tapis rouge que dans la presse.

Décontractée, l'actrice n'hésitait d'ailleurs pas à poster les coulisses de sa préparation sur les réseaux sociaux.