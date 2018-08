3 raisons de regarder "Philomena", l'histoire touchante d'une mère !

Aux côtés de l’oscarisée Dame Judith Dench, merveilleuse dans son rôle, on peut compter sur la présence de Steve Coogan dans un registre différent puisqu'il est plutôt habitué aux comédies.

Ce dernier partagera bientôt l’écran avec John C. Reilly dans le biopic sur Laurel et Hardy, "Stan & Ollie". Il a déjà été aperçu dans les sagas "Percy Jackson" et "La Nuit au musée" mais aussi dans "Le tour du monde en 80 jours" et "The Dinner" avec Richard Gere.