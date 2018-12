3 raisons de ne pas manquer "Beauté cachée" avec Will Smith

"Beauté cachée" est l’occasion de voir des grands acteurs partager l’écran pour la première fois. Autour du personnage principal campé par Will Smith s’articulent deux trios qui rivalisent de prestige. D’un côté les amis collègues d’Howard qui s’inquiètent pour sa santé mentale interprétés par Kate Winslet, Edward Norton et Michael Peña, et de l’autre, Keira Knightley, Helen Mirren et Jacob Latimore, personnification de l’Amour, la Mort et le Temps. Que du beau monde !