3 choses à savoir sur "The Revenant" avec Leonardo DiCaprio

D’un réalisme déconcertant, l’attaque impressionnante de l’ours est la scène dont on parle le plus, et à juste titre.

Vous vous demandiez comment a-t-elle été réalisée ? Par un cascadeur en costume bleu, pardi ! L’équipe du film a fait appel à Glenn Ennis pour endosser le rôle. "C’était physiquement très exigeant" confie-t-il à Inside Edition, alors qu’il devait s’en prendre violemment à l’acteur. "J’ai cru que je lui faisais mal, sa performance d’acteur était très puissante."

Une scène qui marquera les esprits pendant encore longtemps à voir ou revoir ce lundi 19 novembre sur La Une !