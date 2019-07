Trois bonnes raisons de voir "Un petit boulot" avec Romain Duris

Avec “Un petit boulot”, Pascal Chaumeil signe son quatrième et dernier film. Après avoir collaboré à plusieurs reprises avec Luc Besson – notamment sur “Le Cinquième Élément” – et tourné plusieurs centaines de films publicitaires, il se lance en 2010 dans un premier long-métrage avec “L’arnacoeur”. Le succès est immédiat. Cette comédie romantique, qui met en scène Romain Duris et Vanessa Paradis, reçoit cinq nominations aux Césars. Il enchaîne ensuite avec “Un plan parfait” en 2012 et “Up and down” en 2014. Il meurt en août 2015 des suites d’un cancer, juste après avoir terminé le montage final d’”Un petit boulot”.