Zumba, métal et aventure: la folie des croisières à thème

A voir sur la Deux le vendredi 07 septembre à 20h40

Au départ de Fort Lauderdale en Floride, il y a aussi la plus grande croisière Métal au monde. Au programme : escale sur une île paradisiaque et surtout des concerts presque 24h sur 24. Parmi les 3.000 " métaleux ", les Français Jean-Michel et Bruno qui espèrent que cette croisière surpassera les précédentes. Enfin, aux antipodes du Métal et de la Zumba, il existe la croisière Safari. Dernière destination en vogue : l'Afrique Australe. À bord d'un navire flambant neuf avec seulement huit cabines, l'équipe de ce document a suivi des Français partis découvrir la faune sauvage. Une aventure inédite sur le fleuve Zambèze, l'un des plus longs et des plus puissants au monde.

Zumba, Métal ou Safari: 3 croisières conçues pour des passionnés venus passer des vacances hors du commun !