"Voiture : êtes-vous prêts à lâcher le volant ?" : un film de Véronique Preault et Guy Beauché à voir dans DOC SHOT le jeudi 17/05 à 23h sur La Une

Les voitures demeurent les moyens de transport les plus utilisés dans les pays occidentaux, et jouent un rôle important, qui ne cesse de s’accroître dans le reste du monde. Cependant, la pollution, le trafic difficilement maîtrisable, les problèmes de santé liés aux accidents, sont les lourdes conséquences de ce règne de l’automobile. Les gouvernements tentent d’y remédier en encourageant le développement de l’industrie automobile : véhicules à essence font maintenant face aux voitures électriques. À travers une enquête internationale allant de la Chine aux Etats-Unis, en passant par la France et l’Allemagne, le spectateur découvre qui sont les grands décisionnaires face à ces nouveaux enjeux et quels engagements politiques sont mis en avant. Les enjeux contemporains et la récente apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles alliances affectent désormais l’industrie et l’économie mondiale