Viols sur mineurs, mon combat contre l'oubli : un documentaire de Flavie Flament

" Viol sur mineurs, mon combat contre l'oubli " : un documentaire inédit de Flavie Flament réalisé avec Karine Dusfour à ne pas manquer sur La Une le jeudi 16 novembre à 22h30

" Quand David Hamilton, photographe mondialement connu, m'a violée, j'avais 13 ans. Ce jour-là, des heures entières de ma vie d’adolescente ont disparu de ma mémoire. 30 ans plus tard, en acceptant la co-présidence d'une mission ministérielle sur les délais de prescription, je replonge au coeur de ma mémoire traumatique. Les violences sexuelles sur mineurs sont une arme de destruction massive. Elles ont détruit une partie de mon cerveau, elles auraient pu détruire ma vie entière.

Comme celle de Philippe, d'Elodie, d'Alexandre, d'Anthony, d'Alice, de Christophe et de Jean- Baptiste que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai partagé les douleurs et l'indignation. Pourquoi notre société et notre justice laissent-elles chaque jour des enfants et des adultes comme moi se noyer en silence et dans l’indifférence de tous ? Aujourd’hui, mon combat, qui rejoint celui des autres victimes et des associations, passe par une nouvelle loi sur les délais de prescription. Une loi contre l’oubli. Pour protéger nos enfants et le monde de demain ". Flavie Flament

Ce documentaire est un voyage au pays de la mémoire traumatique. Face à ces enfants muets devenus adultes meurtris, que peuvent la société et la justice ? A chaque nouvelle affaire classée sans suite, faute d’avoir été dénoncée dans le délai, les victimes ont l’impression de vivre un déni de justice. Flavie Flament est donc partie à la rencontre de victimes, comme elles, qui sans fard et sans détour et avec un immense courage, nous parlent face caméra de leur agression. Ensemble, ils nous parlent de leur combat commun contre la prescription.