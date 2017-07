Accidents, violence, terrorisme, erreurs médicales ou erreurs judiciaires, enlèvements ou encore catastrophes naturelles : des victimes racontent comment leur vie a basculé. Chaque épisode est consacré à une de ces thématiques. On y explore des faits-divers sur base de reconstitutions et d’images d'archives mais surtout à travers le témoignage des principaux protagonistes : les victimes et leurs proches, des enquêteurs, des psychologues ou encore des experts. Pour démarrer la série, ce dimanche 30 juillet, il sera question d’accidents et d’agressions.

20h05: Victimes, leur vie a basculé : accidents

Les accidents collectifs marquent les mémoires et les exemples sont nombreux. Celui de Jacqueline, blessée grièvement dans l’effondrement de la passerelle du paquebot Queen Mary II à Saint-Nazaire en 2003. L’accident avait fait 16 morts et 30 blessés, dont Jacqueline et sa fille. Gravement blessée, Jacqueline est restée 20 jours dans le coma et a été amputée des pieds. Avec son avocat elle s’est battue pour obtenir réparation et a témoigné au procès contre les constructeurs de la passerelle. Nous suivons également le parcours de Raymond dans l’accident de car de Puisseguin en Gironde en octobre 2015. Après une collision avec un poids lourd, le car s’est enflammé en moins de trois minutes. Raymond a miraculeusement échappé aux flammes mais il a perdu sa femme. Aujourd’hui, les rescapés et les familles des victimes veulent savoir : comment le feu a-t-il pu se propager aussi vite ?

21h00 : Victimes, leur vie a basculé : Agressions

La violence gratuite peut survenir n’importe où, à n’importe quel moment. Nous partons ici à la rencontre de victimes d’agressions gratuites. Avec leur témoignage et l’éclairage d’une psychologue et d’une sociologue, nous verrons comment elles tentent de se reconstruire. Nous verrons aussi que l’attitude de la justice et des forces de l’ordre, ne correspond pas toujours aux attentes des victimes. Après une bagarre, Fabien, 19 ans a été tué par un coup de couteau lors de la fête de son village dans l’Hérault par un autre jeune du même âge. Depuis, la mère de Fabien créée l’association " Vie sacrée " pour lutter contre la violence. Nous suivrons aussi l’histoire de Marie-Neige qui malgré les agressions répétées, se bat pour garder sa librairie ouverte. Sa plainte a été classée sans suite. Depuis, elle vit dans la peur.