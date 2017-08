Vétérinaires, au coeur de l'urgence

A ne pas manquer le mardi 29 août sur la Deux à 20h10.

Le nombre de chiens et de chats en Belgique n’a jamais été aussi important. On compterait 2,2 millions de chats et plus d’un million et demi de chiens. Dans les statistiques officielles, on compte chez nous 20 chats pour 100 habitants et 13 chiens pour 100 habitants ! Ils sont encore plus nombreux en France. ll y a aujourd'hui en France presque autant d'animaux domestiques que d'habitants : près de 60 millions. Alors les vétérinaires ne chôment pas. Ils sont 17.000 vétérinaires en France et pratiquent près de 100.000 interventions par an. Que ce soit dans la plus grande clinique pour animaux de France, où 30 spécialistes se relaient 24 heures sur 24, avec du matériel ultra moderne, ou auprès d'un vétérinaire urgentiste qui intervient à domicile, on comprend que le quotidien de ces sauveteurs d'un genre particulier est souvent impressionnant, parfois dangereux, toujours haletant. Mais ce documentaire montre aussi le quotidien de ceux qui travaillent dans un parc animalier, comme celui d’une jeune vétérinaire qui va vivre sa première naissance d’un bébé éléphant. Emotion garantie !