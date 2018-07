"Venise, le défi technologique " : un documentaire de de Thomas Marlier réalisé par Laurence Thiriat à voir le jeudi 2 août à 22h15 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 11/08 à 23h55 et le 12/08 à 21h55

Venise est une prouesse de technologie : une ville de pierre qui semble posée sur l’eau. Mais aujourd’hui, la ville est menacée de disparition. Ces cinquante dernières années tout s’est accéléré. Le niveau de l’eau est monté de 30 cm et le phénomène des aqua alta - les grandes marées qui inondent la ville - s’est intensifié. Pour la communauté scientifique, sauver Venise est désormais une priorité. Une véritable course contre la montre est engagée. Grâce aux expériences menées par les scientifiques et à des reconstitutions en 3D, nous découvrons Venise telle que nous ne l’avons jamais vu. Ils sont chimistes biologistes ingénieurs météorologues ou maçon plongeur, ce film part à leur rencontre. En immersion au cœur de leur laboratoire à ciel ouvert ils nous racontent leur combat technologique. À l’aide de reconstitutions 3D nous accédons aux coulisses de la construction de Venise des origines jusqu’aux techniques ultra-modernes du projet MOSE, vannes mobiles géantes destinées à bloquer la montée des eaux, dont le coût s’élève à plus de 6 milliards d'euros. Nous découvrons la fabrication de nouveaux ciments résistants aux assauts du sel jusqu’aux méthodes ancestrales destinées à reconstituer l’environnement naturel de la lagune l’écosystème où repose la cité des Doges. Prouesse de technologie et du génie humain dès sa création, Venise est aujourd’hui un prototype inédit dont les découvertes techniques et scientifiques sont scrutées par les laboratoires du monde entier.