Valérie Lemercier se confie sur son dîner avec Harvey Weinstein

"Il ne m’a même pas regardée"

L’actrice qui se dit "hyperinformée" bien que discrète sur "les questions de société" qu'elle explique fuir n’est évidemment pas passée à côté de l'affaire Weinstein et des fameux hashtag #balancetonporc et #metoo : "On ne peut pas passer à côté de la vague #BalancetonPorc, bien sûr."

Mais c’est avec une note d’humour qu’elle a raconté son anecdote concernant le producteur dans Gala : "Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai dîné avec Harvey Weinstein quand j'avais 23 ans, eh bien, il ne m'a même pas regardée" avoue-t-elle avant d’analyser la situation à sa manière.

"Il faut dire qu'à cet âge-là, j'avais l'air d'en avoir 80" plaisante la comédienne de 53 ans avec l'autodérision qu'on lui connait...

