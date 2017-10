" Les vacances à emporter " : un documentaire de Chloé Alexandre à voir le mardi 10 octobre à 20h45 sur La Deux

Les vacances mobiles et au grand air, version caravane ou motor-home, ont le vent en poupe chez nous comme chez nos voisins Français. Partir à l'aventure en famille ou entre amis, vivre au plus près de la nature sans dépenser trop, découvrir des paysages sans cesse différents... Pour beaucoup, c'est un rêve et pour le vivre, le choix des formules ne manque pas. Les campings car et les caravanes sont de plus en plus nombreux sur les routes. Et les combis des années 70 font leur grand retour. Depuis peu, comme aux Etats-Unis, les campings car XXL font également leur apparition. Et ces palaces roulants peuvent atteindre un million d’euro. Michel et Patricia par exemple, deux retraités attirés par les voyages, ont choisi l'option luxe et grand confort. Ils se sont offert un palace roulant à près de 400 000 euros qui leur permet de garer leur petite voiture à l'intérieur de leur camping-car. Feront-ils sensation au grand rassemblement, en Allemagne, des camping-cars les plus luxueux d'Europe ? Les vacances en liberté permettent de découvrir des endroits inaccessibles et de parcourir de vastes horizons. Mais tout n’est pas permis et on ne peut pas s’installer partout. Ces périples réservent aussi leur lot de surprise.