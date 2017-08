Une soirée spéciale Lady Diana

Le 31 août 1997 Diana, la princesse de Galles, disparaissait tragiquement à seulement 36 ans. Par-delà le mythe, les joies et les fêlures intimes qui ont émaillé son destin hors du commun, ses fils, les princes William et Harry, évoquent pour la première fois la disparition de leur mère. Diana demeure une source inépuisable d’inspiration pour une nouvelle génération de femmes, de reines, de créateurs designers qui conservent d’elle l’image d’une femme libre et indépendante tandis que son style unique, mélange de compassion, d’humanité et de modernité, n’a cessé d’influencer le fonctionnement de l’ancestrale monarchie britannique. Aujourd’hui, avec Kate, la duchesse de Cambridge, les princes William et Harry perpétuent les multiples engagements de Diana en faveur des plus faibles et incarnent assurément le plus bel héritage de celle que le monde entier aime toujours surnommer : la princesse des cœurs