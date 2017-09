Une soirée spéciale en prime sur la Première guerre mondiale

21h55 et 22h45 : Apocalypse. 14-18 : " Furie " et " Peur ".

Cette série racontée par Mathieu Kassovitz nous plonge dans la fureur de la guerre au plus près des Hommes. Réalisée à partir de plus de 500 heures d'archives cinématographiques, souvent inédites et mises en couleur, elle nous emmène sur les champs de batailles, dans la tête des gouvernants et des soldats, mais aussi dans le quotidien des civils à l’arrière ; des tranchées du Nord de la France aux fronts moins connus de Russie, de Serbie, de Turquie, de Palestine. Des millions de soldats, venus des cinq conti­nents vont mourir ou être blessés dans leur chair et leur esprit. La narration porte les voix, les souvenirs et les expériences de ces hommes et femmes afin de mieux comprendre et ressentir ce qui a conduit " le monde d'hier " à l'apocalypse.