Une soirée spéciale Corée du Nord

Il est le dirigeant suprême de la 9ème puissance nucléaire du monde, à la tête de la quatrième armée du monde et dictateur héréditaire d’un pays d’une vingtaine de millions d’habitants. C'est un jeune homme élevé en secret pour prendre la relève de la dictature nord-coréenne, une entreprise familiale qui se transmet de père en fils. On ne connait de lui que les images amusantes, absurdes, parfois terrifiantes que la propagande de Pyongyang diffuse de lui. Kim Jong-un n’a jamais rencontré le moindre étranger, à part un ancien basketteur américain. De Tokyo à Washington, on ne connaît presque rien de ce jeune homme joufflu apparu sur les radars il y a quatre ans et presque aussitôt intronisé dictateur à la mort subite de Kim Jong-il, son illustre père. Le jeune homme ne donne pas d’interview. Entre la Suisse, les États-Unis et l'Asie, l’auteur de ce documentaire est donc parti à la rencontre de ceux qui le connaissent le mieux, pour tenter d’en faire son portrait, politique et intime.

Rediffusion sur La Trois le 26/10 à 13h35 et le 30/10 à 23h