"Section Professionnelle": immersion dans le quotidien d'une école à discrimination positive

"Section professionnelle" Une série documentaire inédite de 4 épisodes de 52 min réalisés par Safia Kessas et Joël Franka à voir sur La Deux, deux épisodes le vendredi 21/9 et deux épisodes le vendredi 28/9 20h35 et 21h30

La série Rive Gauche nous fait découvrir Wilfrid, Ayoub, Stéphanie, Mohammed, Oummayma,Tarik, Claudia, etc. Une mosaïque d’adolescents, un kaléidoscope d’émotions et de rencontres parfois improbables, souvent rafraîchissantes. Ils agacent parfois, ils surprennent aussi, ils remuent, ils secouent, ils touchent. Par leurs espoirs ou leurs désespoirs, posés là avec aplomb et pudeur.

Rive Gauche démonte ainsi plusieurs stéréotypes sur " les jeunes et l’école " ou " les jeunes issus de quartiers dits difficiles " pour en faire aussi de simples aventures humaines. Simples, pas forcément faciles... mais riches, vivantes et humaines.

On a voulu savoir. On s’est posé pendant un an à Rive Gauche, Athenée Royal du nord de Bruxelles. 500 élèves s’y croisent chaque jour. Le monde de demain c’est eux. Un an en apnée. On y a trouvé des pépites, on s’y est pris des claques, on a ramené des histoires surprenantes, idiotes et douces.