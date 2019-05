Une famille à l'école du monde

Pendant 5 ans, ils ont filmé dans plus de 40 pays des vraies solutions et ceux qui les mettent en œuvre. Le résultat, c’est une fenêtre inédite sur le monde de demain, tel qu’il pourrait être...

Une famille, un camion en guise de maison, cinq ans et cinq continents : Fred, Laure, Martin et Chine poursuivent leur tour du monde à la rencontre de celles et ceux qui réconcilient l’homme et la nature. En réalisant le rêve de nombreuses familles, ils prouvent qu’il est encore possible de « faire la route » et d’emmener ses enfants visiter tous les pays.

Un documentaire de Fred Cebron à voir sur la Deux le vendredi 17 mai à 20h35.