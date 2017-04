Une autre justice

Léonard est enfermé à vie dans une prison de Floride pour avoir tué Patricia et Chris, il y a 18 ans. Plusieurs années après la sentence, Agnès, la mère et grand-mère des victimes, a eu besoin de comprendre et de guérir de cette tragédie : la justice lui interdisant de rencontrer Léonard, elle a décidé d'écrire au tueur de sa fille. A alors débuté une longue correspondance. Des dizaines de kilomètres les séparent. Elle lui écrit dans son salon ou sur un banc dans un parc, il lui répond depuis la bibliothèque de la prison de Floride. Ils se parlent et s’écrivent ainsi depuis onze ans. Leur longue correspondance a donné naissance à un livre.

Ensemble, ils se sont engagés dans la promotion de la justice restaurative, une vision alternative de la justice fondée sur la prévention et le dialogue entre coupables et victimes. Cette autre justice cherche à répondre à ces questions : " quel dommage a été commis ? Quels besoins en résultent et pour quelles personnes ? Qui doit satisfaire ces besoins ? " plutôt qu'à celles préférées par le système actuel et conservateur : " quelle loi a été enfreinte ? Par qui ? Quelle est la meilleure punition ?

Après le meurtre de sa fille et son petit-fils, Agnès a plongé dans la dépression et explique que c’est l’écriture qui lui a permis de commencer à guérir. De son côté, petit à petit, grâce à l’écriture Léonard retrouve une part d’humanité. " De cette correspondance, nous avons chacun tiré de quoi guérir " expliquent-ils.