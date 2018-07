Un tour du monde des 80 loges de la Franc-Maçonnerie

" Terra Masonica. Le tour du monde en 80 loges " : un documentaire à voir les lundis 23 et 30 juillet à 22h20 sur La Une

Depuis sa création officielle à Londres en 1717, la Franc-Maçonnerie a connu une expansion planétaire. A travers les siècles, ce phénomène a su s’imprégner des différentes cultures locales sur les cinq continents. Depuis 300 ans, elle a formé des entités spécifiques, différenciées en fonction des pays et des réalités locales.

A l’occasion du Tricentenaire de la Franc-Maçonnerie, ce tour du monde en 80 loges nous dévoile, pour la première fois, ces communautés aussi anciennes que fascinantes. Qu’est-ce que la franc-maçonnerie aujourd’hui ? Qui sont les francs-maçons ? Que cherchent-ils ? Quelles sont leurs croyances ? Terra Masonica nous emmène à la rencontre de maçons ordinaires et expose avec simplicité leur réalité actuelle. Nous rencontrons ces francs-maçons dans leur quotidien, en partageant leur histoire et leur vision d’un monde en pleine mutation. Ce tour du monde en 80 loges raconte les permanences et les contrastes des loges des cinq continents. C’est la première fois que l’on découvrira la franc-maçonnerie réelle, de la Patagonie à la Laponie, des USA en Inde, en 80 loges. Nous allons découvrir les plus anciennes loges de chaque continent ou les loges les plus particulières.