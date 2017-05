Tunnels de guerre : la grande évasion

A l'ombre des miradors et des barbelées, 600 prisonniers imaginent dès 1943 la plus grande évasion de prisonniers de la Seconde guerre mondiale, dans l'un des camps les plus sécurisés du Troisième Reich, celui qu'Hermann Göring qualifiait de " camp dont on ne s'échappe pas ". Sous l'autorité du chef d'escadron Roger Bushell, les 3 tunnels " Tom ", " Dick " et " Harry " sont creusés avec un équipement rudimentaire, équipés d'un système d'éclairage, de ventilation et de rails. Plus de 200 tonnes de sable sont déplacés, des faux documents et des vêtements créés de toute pièce dans les ateliers clandestins. Cette aventure humaine et technique sans précédent au coeur du conflit le plus meurtrier du XXème siècle se soldera pourtant par une fin tragique: sur 76 évadés, des pilotes britanniques, canadiens, norvéigiens et français, seuls trois prisonniers parviendront à rejoindre l'Angleterre et 50 seront fusillés sur ordre personnel d'Adolf Hitler. A travers le récit de Jack Lyon, l’un des derniers survivants de cette aventure, et de nombreux historiens, ce film documentaire révèle l'ingéniosité de ces hommes dans leur lutte pour la liberté.