Toutankhamon, les secrets de la momie

Figure légendaire de l’histoire de l’Egypte ancienne, les circonstances de la mort du jeune roi ont toujours été entourées de mystère. Il a été le sujet d'un débat frénétique, engendrant d'innombrables livres, films et enquêtes scientifiques. Toutankhamon n’était encore qu’un jeune homme de 19 ans quand il est mort, soudainement et de façon inattendue. Pendant des années, les scientifiques ont essayé d'expliquer sa mort qui a mis fin à cette dynastie, la plus importante de l'histoire égyptienne. Les experts ont spéculé sur les raisons possibles de sa disparition prématurée : assassinat, maladie ou mort accidentelle. Mais ce documentaire nous oriente vers une théorie alternative. À l'aide de recherches de pointe, par exemple en matière de génétique, il nous apporte un éclairage nouveau non seulement sur la mort de Toutankhamon, mais aussi sur l'ensemble de son histoire familiale. A la manière d’une enquête policière, il lève le voile sur la véritable histoire de ce jeune homme au masque d'or.