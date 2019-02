Toutankhamon, le trésor redécouvert dans Retour aux sources

A voir sur La Une dès 22h40 le vendredi 08 février dans Retour aux sources. Rediffusion sur la Trois le 09/02 à 21h05 à 11/02 à 13h40.

Nous sommes en 1327 avant J-C. Fils du pharaon Akhénaton et de son épouse Nefertiti, Toutankhamon a huit ans quand il monte sur le trône d’Egypte. Il meurt neuf ans plus tard et est enterré dans un tombeau. 33 siècles plus tard, en 1922, dans la Vallée des Rois, l’archéologue anglais Howard Carter met au jour le tombeau de Toutankhamon : 4 petites pièces contenant le corps momifié et extrêmement bien protégé du pharaon ainsi qu'un trésor extraordinaire.

Les chercheurs comme Marc Gabolde, égyptologue à l'Université de Montpellier III, ont réalisé une enquête minutieuse. Et leurs recherches ont révélé que certains objets du trésor auraient eu un premier propriétaire qui n'était autre qu'une femme... Au-delà des nombreuses indications sur le raffinement qui régnait à la cour d’Egypte à la fin de la XVIIIe dynastie, le trésor a permis d’exhumer de l’oubli un souverain de l’Egypte antique dont l’importance aux yeux de l’Histoire ne saurait être négligée. Meritaton était l'une des soeurs aînées de Toutankhamon. Les décisions prises sous son règne sont très importantes pour l'histoire du pays.