Tout le Baz'Art de Kool Koor + Le Doc "Belle de nuit"

Première diffusion sur ARTE le dimanche 15 avril à 17h35. Reddifusion sur la Une le jeudi 19/04 à 23h35 et sur la Trois, uniquement le doc, le lundi 16/04 à 22h50.

Kool Koor, graffeur, writter, rappeur new-yorkais de la première génération, celle de Basquiat et de Haring, immigré par amour en Belgique depuis quasi trente ans invite Hadja Lahbib dans le Bronx de Bruxelles, avec le bassiste de jazz Reggie Washington ; puis au 203, le resto de Richard Schaffer. Avec Renouar Hadri aux manettes, il s’offre une tranche de spoken words en musique, avant de customiser des pompes ultra-chic, et de rejoindre le plasticien congolais Aimé Mpane, pour finir en dansant avec Maïté et Saran, au MDF Studio, pour un retour aux Antilles et en Afrique, ses racines.