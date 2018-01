Tout le Baz'Art de de Sachli Gholamalizad

Première diffusion sur ARTE le dimanche 21 janvier à 17h35. Reddifusion sur la Une le jeudi 25 janvier à 24h15 et sur la Trois, le doc, le lundi 22 janvier à 22h35.

La comédienne anversoise d’origine iranienne Sachli Gholamalizad, célèbre pour son rôle de l’inspecteure Farah dans la série de VTM " The Bunker " accueille Hadja Lahbib à Anvers, au domicile de sa mère. Elle l'emmène ensuite au Middelheim pour une rencontre avec la photoreporter Mashid Mohadjerin. Etape à la Villa Empain à Bruxelles, pour une visite de l’expo de la Fondation Bhogossian " Ways Of Seeing " en compagnie de sa directrice, Louma Salamé. Fin de journée au KVS, rue de Laeken, pour une répétition de son futur spectacle (Not) My Paradise avec le dramaturge Tunde Adefioye et le musicien Sebastiaan Van Den Branden.