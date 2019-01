Top 5 des documentaires pour les fêtes

Avec cette série animalière époustouflante de la BBC, on entre de plein pied dans un monde de luttes de pouvoir dynastiques et de trahisons familiales plus dramatiques que n’importe quelle œuvre de fiction. Filmée pendant 4 ans dans des lieux prestigieux, la série suit 5 espèces dans leur incroyable détermination à protéger leur famille.

En 5 épisodes : les chimpanzés, les manchots, les lions qui sont d'ors et déjà disponible sur Auvio + les tigres, les lycaons : le dimanche 30 décembre sur LA UNE.