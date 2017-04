The real Fast & furious

Grâce à la participation exceptionnelle d'une partie du casting de Fast and Furious 8 dont Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Jason Statham et Charlize Theron, le documentaire retracera l'ascension fulgurante de cette saga et ses secrets de fabrication plus vrais que nature ! Nous reviendrons aussi sur les heures sombres de la franchise qui a dû faire face à la mort tragique de son héros emblématique : Paul Walker. Comment la famille Fast and Furious est parvenue à surmonter ce drame ? Des courses de rues illégales au coeur de Los Angeles traquées par les policiers, vous saurez tout du phénomène dont la réalité dépasse largement la fiction. Voici le décryptage d'une série culte et d'un succès planétaire plus vrai que nature.