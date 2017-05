Tatouages : phénomène populaire ou tendance éphémère

Qu'il s'agisse d'inscrire un signe distinctif, un souvenir, une inscription, un visage... sur la peau, il séduit aussi bien les filles que les garçons. Un tatouage en entraînant un autre, cette pratique est même devenue une addiction pour certains, chaque centimètre de peau devant être recouvert.

En nous emmenant à la découverte des principaux maîtres du tatouage, des tendances anciennes ou avant-gardistes, le documentaire nous dévoile un monde encore sulfureux, où les corps s’exposent pour mieux se cacher et où la création se fait au prix de la douleur et du sang. Car cet art paradoxal, à la fois élitiste et populaire, pérenne et fragile, esthétique et mutilant, porte à son paroxysme les contradictions qui traversent notre société, ainsi que chaque individu.