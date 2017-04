Sur les coulisses du plus grand paquebot du monde, OASIS 3

Il existe dans le monde trois ou quatre chantiers capables de fabriquer ces immenses paquebots de luxe qui sillonnent les mers du monde entier pour offrir aux touristes des croisières de rêve. Mais un seul a été choisi pour construire le plus grand paquebot du monde jamais construit jusqu'ici. Et ce chantier, il est français, c'est celui de Saint Nazaire. Qui sont ces hommes et ces femmes qui se mobilisent pour voir un jour flotter ces paquebots dignes du Queen Mary, du France ou du Normandie ? Comment passe-t-on des plans de l'architecte à la mise à l'eau d'un navire de luxe qui accueille jusqu'à 300.000 personnes par an ? Quel est donc ce savoir faire français qui séduit les grandes sociétés étrangères ? Comment gérer les contraintes techniques de ces bijoux de technologie ? Comment cette commande transforme-t-elle la ville de Saint Nazaire et le quotidien de ses habitants ?