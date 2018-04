Super juniors, ils s'engagent pour la planète

Documentaire à ne pas manquer et à voir en famille le mardi 24 avril sur la Deux à 20h30

On fait la connaissance de dix ados, aux quatre coins de la planète. Ils ont entre 9 et 19 ans. Ils ne se connaissent pas entre eux et ont chacun imaginé des solutions concrètes pour sauver les espèces menacées, pour réparer les dégâts causés par les générations d’hier et pour laisser une planète en bonne santé à leurs propres enfants.

La conscience citoyenne de ces gamins est bluffante. Évidemment, on ne peut pas éviter de se demander : et moi, que faisais-je de mon temps libre quand j’avais leur âge ? Je ne vous parle même pas d’ Isabella, qui a eu l’idée de dépolluer le lac à côté de chez elle grâce à un coquillage riche en calcium. Cette Canadienne de 15 ans donne vraiment foi en l’humanité. Elle explique, dans un grand sourire, qu’en matière d’environnement, " l’échec n’est pas une option ". Elle a été repérée par une équipe de chercheurs qui travaille désormais avec elle.

ou encore ces deux petits génies de 17 et 18 ans, qui vivent à Bordeaux et sont en train de concevoir un robot pour récolter les tout petits déchets plastiques dans la mer, ces microparticules qui sont ingérées par les poissons et menacent les écosystèmes. Pour cela, ils se sont inspirés de la baleine, dont les fanons sous la mâchoire lui permettent de filtrer le plancton pour se nourrir. Leur robot est à l’état de prototype pour l’instant et la créativité de ces gamins force l’admiration.