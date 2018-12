Soirée spéciale "Tervuren" sur La Une

Le Parc des Virunga, anciennement Parc Albert, est le plus ancien Parc National Africain. Imaginé par le roi Albert Ier et par des universitaires américains, le Parc Virunga a été créé dans le but de protéger une faune et une flore unique au monde, dont les fameux Gorilles des Montagnes, espèce en voie de disparition. consacré patrimoine mondial de l’UNESCO pour son exceptionnelle biodiversité, le parc s’étend aujourd’hui sur près de 800.000 hectares au Congo. Il est actuellement dirigé par un belge : Emmanuel de Mérode, pilote et ardent défenseur de la Nature, qui s'efforce de le réorganiser. Il essaye de faire du Parc un modèle de viabilité écologique pour l’Afrique. La Princesse Esmeralda de Belgique nous emmène à la découverte de la richesse du parc, de son histoire et de son avenir.