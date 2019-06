Soirée événement : le Tour de France au pays d'Eddy Merckx

Réalisé par Franck Villano et Bénédicte Duval, raconté par Rodrigo Benkeens, le documentaire “Au tour des Belges" revient sur les moments épiques du Tour de France. Des journalistes, des vedettes du sport, des acteurs locaux du Tour mais aussi des passionnés ou de simples témoins livrent leurs souvenirs et émotions de la plus belle course du monde. Des moments tendres et drôles, mêlés d’images d’archives qui nous prouvent que le Tour de France continue à attiser nos passions et susciter des émotions folles.