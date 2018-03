Slimane : portrait du gagnant de "The Voice" France 2016

"SLIMANE. Une ascension contemporaine " : un documentaire à voir le mardi 13 mars à 22h15 sur La Une juste après The Voice et son 4ème duel.

Pour gagner sa vie, il chante à l’Orphée, un bar de Pigalle. La majorité des clients sont jeunes, ils ne viennent pas écouter Slimane mais veulent se détendre et danser jusqu’au bout de la nuit. Quand Slimane chante, la magie opère : les verres se posent, les yeux se dirigent vers cet homme au bonnet qui se tient près du piano et qui chante comme si c’était la dernière fois.

Au même moment, Slimane participe à l’émission The Voice dont les enregistrements ont commencé. Au fil des semaines, Slimane commence à se détacher des autres candidats. Petit à petit. Juste par la force de sa voix. Slimane prend alors de plein fouet sa notoriété naissante. Slimane s’accroche à sa famille et ses amis. Ils sont toujours présents et à toutes les étapes. Dans son entourage: il y a Mickael Miro, artiste lui aussi mais également l’ami et le manager de Slimane. Puis ses musiciens, 2 frères, Yaacov et Meïr qui l’accompagnent depuis le début. Le documentaire va suivre toute la troupe pendant cette année et demi où tout a basculé pour Slimane. Le film se termine alors qu'il a réalisé son rêve de gosse : faire un concert exceptionnel à l’Olympia. Un rêve qu’il accomplit en parallèle de l’enregistrement de son deuxième album qui va l’imposer comme l’un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Avec pudeur, la caméra accompagne Slimane sur cette route semée de joie, de surprises, de déception, mais surtout de musique.