Shuklaphanta, l'autre Népal sauvage

La réserve de Shuklaphanta est le premier parc national créé au Népal en 1973. L'endroit est exceptionnel pour les centaines d'espèces animales qui s'y trouvent - certaines en voie de disparition - et des paysages qui rappellent à la fois l'Europe et l'Afrique alors qu'on est au cœur de l'Asie. La cohabitation entre l'homme et l'animal requiert un travail quotidien de la part des associations et des rangers qui doivent démontrer l'avantage d'une telle coexistence.