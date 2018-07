" Secrets de cathédrales : la course aux records " : à voir le lundi 09 juillet à 22h10 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 15/07 à 22h

Lorsque l'abbé Suger, à l'origine du projet de Saint-Denis, présente la Basilique de Saint-Denis aux évêques de France, tous veulent à leur tour leur édifice. Les cathédrales gothiques ont connu un développement fulgurant entre le XIème et le XIIIème siècle. En à peine un siècle et demi, 81 monuments, atteignant des hauteurs toujours plus improbables pour des édifices de pierres, voient le jour. Des projets pharaoniques et coûteux commencent aux quatre coins du royaume, des projets qui dépassent largement les grandes pyramides d´Egypte tant le défi pour ces nouveaux bâtisseurs est gigantesque. En 150 ans, les bâtisseurs de cathédrales vont tailler, sculpter, entasser plus de pierres que les Egyptiens en 1000 ans ! Une nouvelle cathédrale va sortir de terre tous les 5 à 10 ans. Pour bâtir ces cathédrales modernes, les architectes vont sans cesse trouver des solutions pour repousser les limites et bâtir toujours plus haut dans tout le royaume de France et jusqu´aux confins de l´Europe.