Secrets de cathédrales - épisode 1

Au Moyen-Âge pendant 150 ans, vont surgir de terre de monumentaux vaisseaux de pierre et de verre : les cathédrales gothiques. Les bâtisseurs vont alors tailler, sculpter, entasser plus de pierres que les Egyptiens en 1000 ans ! Des chantiers pharaoniques, des défis technologiques complètement fous et démesurés. Mais à l´ombre de ces églises se sont noués des drames et des tragédies. Une révolution architecturale où les maîtres d´oeuvre rivalisent d´ingéniosité et inventent des techniques qui, aujourd´hui encore, émerveillent les spécialistes. Mais, en coulisses, ce sont des agissements et activités moins avouables. Pour s´offrir une cathédrale, on est prêt à tout, y compris au trafic de reliques. Manipulation, coups-bas, corruption et trahison, ces merveilles architecturales n´ont pas de prix. De la première cathédrale gothique à la fin de l´âge d´or, c´est tout un monde que nous découvrirons.

EPISODE 1 : La Basilique Saint-Denis

Durant la première moitié du XIIème siècle, l´Eglise, en crise, entretient des relations conflictuelles avec les différents pouvoirs en place. Un homme, l´abbé Suger, va faire émerger à Saint-Denis un projet de construction monumental, jamais vu jusqu`alors : la cathédrale gothique. Il rêve d´une cathédrale qui soit grande, spacieuse et surtout qui fasse entrer la lumière. A cette époque, on ne sait pas construire ces bâtiments géants. Nombreux sont hostiles à ce projet, notamment le puissant abbé Bernard de Clairvaux. Contre vents et marées, l´abbé Suger, déterminé, va réussir son pari. Le 11 juin 1144, la Basilique Saint-Denis, qui deviendra plus tard cathédrale, est inaugurée. Le Roi et la Reine sont présents, mais aussi tous les évêques les plus influents du pays. La cathédrale gothique est née. Cette révolution architecturale marque le début d´une époque exceptionnelle, l´âge d´or des cathédrales.