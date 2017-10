Sauver Venise

Un documentaire de Barbara Necek à voir sur La Une le 12/10 à 22h40 et le 17/10 à 13h35 sur La Trois.

Venise semble flotter sur l'eau. Depuis qu'elle existe on la dit condamnée à disparaître. Pourtant, cela fait plus de 1 500 ans que la Sérénissime résiste aux dangers de l'eau qui l'entoure. Comment cette ville unique au monde a-t-elle réussi non seulement à survivre mais à prospérer pendant des siècles entiers ?

Fondée au 5ème siècle, elle se dresse sur une centaine d'îles, reliées par des canaux et plus de 300 ponts. De plus en plus fréquemment inondée, elle suscite l’inquiétude des autorités politiques et scientifiques qui se sont penchées sur l’avenir de la cité et de sa lagune, inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco. Pour combattre la montée des eaux, la ville a engagé un chantier titanesque baptisé MOSE (Moïse en italien), consistant en un jeu de digues très sophistiqué, afin d’empêcher toute inondation. Mais comment une telle prouesse architecturale a t-elle été possible ? Quels moyens ont été mobilisés pour ce chantier hors du commun ? Véritable voyage dans le temps, ce documentaire revient sur les fondations de la cité, jusqu’à la Venise d’aujourd’hui. Historiens, architectes, ingénieurs et habitants partagent leur amour pour cette ville unique au monde, qu’ils tentent de sauver des eaux grâce à un projet architectural ambitieux et d’une ampleur inédite.